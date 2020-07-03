РИАМО - 3 июл. Первый день сдачи Единого государственного экзамена прошел в Подмосковье в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье стартовал основной период ЕГЭ с участием выпускников. Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что для проведения экзаменов в пятницу задействовали 186 пунктов. Всего в регионе насчитывается 264 пункта сдачи ЕГЭ. Самый массовый экзамен пройдет 6 и 7 июля.

«Свыше 36 тысяч ребят в эти дни будут сдавать русский язык. Это самый массовый экзамен, поэтому он проводится в два дня с целью соблюдения мер эпидемиологической безопасности», – резюмировала Каклюгина.