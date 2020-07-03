РИАМО - 3 июл. Первый день сдачи Единого государственного экзамена прошел в Подмосковье в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«В Подмосковье стартовал основной период ЕГЭ с участием выпускников. Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что для проведения экзаменов в пятницу задействовали 186 пунктов. Всего в регионе насчитывается 264 пункта сдачи ЕГЭ. Самый массовый экзамен пройдет 6 и 7 июля.
«Свыше 36 тысяч ребят в эти дни будут сдавать русский язык. Это самый массовый экзамен, поэтому он проводится в два дня с целью соблюдения мер эпидемиологической безопасности», – резюмировала Каклюгина.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест
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Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении?
… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
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