РИАМО - 3 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции России с внесенными в нее поправками, сообщается на сайте Кремля.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года», - говорится в документе.

Текст измененной Конституции РФ опубликуют на официальном интернет-портале правовой информации: www.pravo.gov.ru.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня во всех субъектах России. Основным и заключительным днем голосования стало 1 июля.

За поправки проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27% избирателей. Общероссийская явка составила 67,97%.