РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В подмосковных Люберцах с 7 по 31 июля будут восстанавливать фидерные линии системы оповещения, периодически будут передавать речевые сообщения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 7 по 31 июля с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в городском округе Люберцы будут проводиться работы по восстановлению фидерных линий местной системы оповещения «Тромбон», - говорится в сообщении.



В ходе проведения работ для проверки восстановленных линий будут эпизодически включать сигнал метронома и передавать кратковременные речевые сообщения.