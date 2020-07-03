РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Жители подмосковных Люберец в пятницу смогут послушать песни театра мюзикла «Успех» в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В пятницу, 3 июля, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 18:00 начнется «Музыкальное путешествие», в рамках которого прозвучат песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura.