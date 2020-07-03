РИАМО - 3 июл. Онколог и хирург Иван Карасев сообщил о тревожных симптомах опасного вида рака большого дуоденального соска, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сильный кожный зуд, пожелтение кожных покровов и ноющие боли в правом подреберье могут говорить о развивающейся опухоли», — говорится в сообщении.

Также проблемы могут возникнуть с аппетитом, весом. Болезнь может вызвать тошноту и высокую температуру.

Опухоль может появиться при перерождении аденомы на соске. Этому может поспособствовать генетическая предрасположенность или такие заболевания, как желчнокаменная болезнь, инфекция, склерозирующий холангит.