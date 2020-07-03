РИАМО – 3 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о критических высказываниях из-за рубежа о поправках к Конституции РФ, но не принимает эту критику, сообщает Газета.ru.

Также официальный представитель Кремля отметил, что Россия сохраняет свою приверженность нормам международного права.

«Но при этом Россия оставалась и будет оставаться, в первую очередь, привержена своему собственному суверенитету. И это никоим образом не противоречит вышеупомянутому международному праву», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня во всех субъектах России. Основным и заключительным днем голосования стало 1 июля.

За поправки проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27% избирателей. Общероссийская явка составила 67,97%.