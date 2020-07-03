РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил свои соболезнования ММА-бойцу Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа.

«Дорогой Хабиб, мои соболезнования тебе и твоей семье. Твой отец был сильным человеком, настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Ранее о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Нурмагомедову было 57 лет. Он был заслуженным тренером России, в том числе тренировал своего сына Хабиба.

По данным некоторых СМИ, Нурмагомедов скончался в одной из московских больниц.