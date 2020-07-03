РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу открыл производственно-складской комплекс Industrial Сity, расположенный в мультифункциональном парке «Сынково» в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Industrial City – это промышленный коворкинг. Здесь находятся 19 производственно-складских помещений с административно-бытовым корпусом, парковкой, охраной, инфраструктурой, благоустроенной территорией.

«Covid отступает, на главные роли выходит экономика. Территория парка «Сынково» - 57 га, и она заполнена практически на 100%. Некоторые объекты еще сдаются, но на них уже есть покупатели или арендаторы, которые размещают компактные автоматизированные производства. В каждом цехе производится очень конкурентноспособная продукция. И таких индустриальных парков в Московской области – 59», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в инфраструктуру входит вода, электричество, газ, а также сверхскоростной интернет.

«Мы многое можем предложить инвесторам - землю бесплатно, компенсацию затрат на инфраструктуру. Есть комплекс льгот на имущество, налог на прибыль. И есть прямой телефон Центра защиты и поддержки бизнеса - 0150», - сказал губернатор.

По словам совладельца холдинга «Строительный Альянс» Артема Петрухина, в России нет аналогов этому проекту. Опыт при создании комплекса был взят у Германии. При этом аналогичный проект запущен в «Есипово».

Объем инвестиций в проект Industrial City – 1 миллиард рублей. При полном запуске проекта будет создано более 200 новых рабочих мест.

Среди резидентов - крупнейший производитель и поставщик силиконовых резиновых смесей в России «Евро Кемикалс», а также компания 3data, первой в стране реализовавшая концепцию «ЦОД шаговой доступности». Началось строительство второй очереди Industrial City.