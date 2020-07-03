Лето – пора путешествий и отпусков. Кто-то добирается до курортных мест на самолетах, другие – на поездах и автомобилях. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» сделали подборку книг, которые помогут скоротать время в дороге: сборники с небольшими рассказами – для коротких переездов, остросюжетные байопики и детективы – для длительных.

Пола Хокинс «Девушка в поезде»

сайт "Читай-города"

Рейчел Уотсон добирается до работы на поезде. По дороге в Нью-Йорк она наблюдает из окон за одним домом, в котором, как считает девушка, живет идеальная супружеская пара – Джесс и Джейсон. Кажется, что у них есть все, чего сама Рейчел лишилась после развода с мужем – любовь, счастье, благополучие. Однажды главная героиня замечает, что в коттедже происходит что-то странное. Одного мгновения стало достаточно, чтобы безупречная картинка, которую Уотсон нарисовала в своей голове, исчезла навсегда. На утро Рейчел узнает, что Джесс исчезла, и понимает, что только она сможет разгадать эту тайну. По книге Полы Хокинс «Девушка в поезде» был снят одноименный фильм с Эмили Блант в главной роли.

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Максим Шарапов «Без дураков»

сайт "Читай-город"

В сборник «Без дураков» писателя и журналиста Максима Шарапова включены разные рассказы: юмористические и грустные, сатирические и философские – все они вызывают сильные эмоции. Эти истории отличаются оригинальными сюжетами и непредсказуемыми развязками. Первой перед читателем возникает новелла, в честь которой и назван сборник. В ней автор рассуждает о том, может ли общество выжить без глупых людей и что делать, если их становится слишком много. А еще на страницах книги появляются образы героев, которых «оживила» художник Ольга Шарапова.

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Сборник «Птичий рынок»

сайт "Читай-города"

«Птичий рынок» – сборник рассказов современных писателей: Евгения Водолазкина, Наринэ Абгарян, Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой, Анны Матвеевой, Евгения Бабушкина, Дмитрия Воденникова и многих других. Главные герои повестей – домашние животные. Здесь есть смешные и поучительные сказки о кошках, собаках, лошадях, аистах и даже о медузах и рыбах. Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова. Иллюстратором выступила питерская художница Арина Обух.

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Фредрик Бакман «Здесь была Бритт-Мари»

сайт "Читай-города"

Бритт-Мари – идеальная домохозяйка, не выносящая беспорядок. Женщина просыпается в шесть утра, ужинает в шесть вечера и не минутой позже, ведь именно так поступают приличные люди. Но однажды ее мир рушится: Бритт-Мари узнает об измене мужа и принимает первое в своей жизни спонтанное решение – собрать чемоданы и уехать. Судьба приводит ее в придорожный городок Борг. В своей книге «Здесь была Бритт-Мари» Фредрик Бакман рассказывает о том, как женщина, оказавшись в непривычной для себя ситуации, прощается со своими привычками, становится тренером футбольной команды, пытается подружиться с не слишком гостеприимными местными жителями и обретает новую жизнь. В 2019 году на большие экраны вышел одноименный фильм, снятый по сюжету романа Бакмана, с Перниллой Аугуст в главной роли.

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Питер Мейл «Год в Провансе»

сайт "Читай-города"

«Год в Провансе» Питера Мейла – это автобиографическое произведение. В один прекрасный день писатель и его жена решились на то, о чем многие мечтают, но боятся воплотить в реальность – купить фермерский домик и начать новую жизнь. Их первый год, прожитый во французской провинции Прованс, был наполнен яркими впечатлениями, гастрономическими радостями и интересными открытиями. В книге, написанной об этих событиях, Мейл рассказывает о Провансе, о том, как вместе женой они делали ремонт нового дома, и советует, как выбрать качественное вино и оливковое масло.

Байопик Питера Мейла по итогам Национальной британской книжной премии был назван лучшей туристической книгой 1989 года, а в 1993 был экранизирован в качестве телесериала.

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Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки»

сайт "Читай-города"

«Москва – Петушки» – постмодернистская поэма Венедикта Васильевича Ерофеева, написанная в автобиографической форме. Впервые история была опубликована летом 1973 года в израильском журнале «АМИ». В СССР узнали о романе лишь в 1988 году – его напечатали в сокращенном виде в периодическом издании «Трезвость и культура». По сюжету алкоголик Веня Ерофеев едет на электричке по 125-километровому железнодорожному маршруту из Москвы в Петушки к любовнице и ребенку. В поезде он пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, пробуя при этом всевозможные горячительные напитки. Выпитое приводит к погружению героя в мир грез, где он становится предводителем революции в Петушинском районе. Издание дополнено комментариями Эдуарда Власова. В них писатель-филолог расшифровывает намеки и аллюзии, которыми наполнен роман.

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Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин «Три чашки чая»

сайт "Читай-города"

«Три чашки чая»– автобиографическая история о том, как один человек может изменить мир. Грег Мортенсон был обычным парнем, его финансовое положение оставляло желать лучшего. В те времена он работал медбратом, ночевал в автомобиле, и все его имущество помещалось в камере хранения. Чтобы почтить память сестры, Мортенсон решил покорить гору К2, но столкнулся с неудачей. Молодому человеку помогли горцы одной пакистанской деревушки. Грег был ошеломлен тем, в каких условиях жили в Корфе, и пообещал построить в селе школу, чего бы это ему не стоило. Книга была издана в 48 странах и в каждой из них стала бестселлером. Самого Мортенсона дважды номинировали на Нобелевскую премию мира.

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О. Генри «Сердце Запада»

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О. Герни, он же Уильям Сидни Портер – американский писатель, признанный мастер коротких историй. Его новеллы отличаются тонким юмором и неожиданными развязками. В сборник «Сердце Запада» вошли 19 рассказов, среди которых «Сердце и крест», «Выкуп», «Яблоко сфинкса», «Пианино» и другие.

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Денис Драгунский «Мальчик, дяденька и я»

сайт "Читай-города"

В байопике «Мальчик, дяденька и я» автор рассказывает о своей юности, о любви и о людях, окружавших его. Особое внимание Денис Драгунский уделяет месту, где он вырос – рижскому взморью. Создается ощущение, что местность, находящаяся между южным побережьем Рижского залива и рекой Лиелупе – это такой же участник повествования, как и все остальные персонажи.

Наринэ Абгарян «Понаехавшая»

сайт "Читай-города"

«Понаехавшая» – еще одна биографическая история от Наринэ Абгарян, переехавшей в 90-е годы в Москву. В своей книге автор рассказывает, с какими проблемами могут столкнуться гости больших городов. Здесь нашлось место и для доброй иронии, и для интересных личных историй. Писательница подчеркивает, что главное – открыть свое сердце для новой родины и принять ее со всеми плюсами и минусами.