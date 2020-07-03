РИАМО - 3 июл. Ливни и грозы ожидаются в Москве после 18 часов в пятницу, за предстоящий вечер и начало ночи в столице может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атмосферный фронт с ливнями и грозами идет со стороны Белоруссии со скоростью 40-50 километров в час.

«В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи, за процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллилитра», - говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, наибольшее количество осадков выпадет на западе Москвы.

Суточного рекорда по количеству выпавших осадков при этом не ожидается. Для 3 июля рекорд был установлен в 1982 году - 50,2 миллилитра. Самое дождливое 4 июля было в 1927 году, когда за сутки в Москве выпало 56,7 миллилитра осадков.

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