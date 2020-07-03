РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 июл. В ряде домов на трех улицах Дзержинского 7 и 9 юля отключат электричество из-за ревизии оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Дзержинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в период с 6 по 12 июля 2020 года. В это время на энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. В Дзержинском отключения планируют 7 и 9 июля», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества в Дзержинском планируется 7 июля в домах №№21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А на улице Томилинской. Отключение будет с 9:00 до 17:00 из-за ревизии оборудования. Девятого июля света не будет с 9:00 до 17:00 в домах №№26Б, 26В, 28, 30 на Угрешской улице и в доме №15 на Лесной. Там тоже пройдет ревизия оборудования.