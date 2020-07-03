РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. Во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи сделали ремонт помещений, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«Теперь любимый Дворец культуры стильный, красивый и современный. Стены, мебель и цветовая палитра - буквально каждый элемент новой «Яузы» будоражит фантазию и вдохновляет на творчество!» - говорится в сообщении.

Дворец культуры «Яуза» в городском округе Мытищи является самым крупным учреждением культуры на территории округа. Творческие коллективы ДК участвуют во всех крупных районных, областных, всероссийских и международных мероприятиях и конкурсах.