РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Полицейские горокруга Красногорск задержали по подозрению в краже мобильного телефона и велосипеда 42-летнего жителя Дмитровского округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от жительницы Москвы о том, что неизвестный похитил мобильный телефон из служебного помещения торгового центра, расположенного на улице Международной. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель Дмитровского округа. Полицейскими также установлена причастность задержанного к хищению велосипеда из подъезда одного из домов, расположенного на Павшинском бульваре», - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба превысила 28 тысяч рублей.

«По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - добавляется в материале.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.