РИАМО - 3 июл. В России с июля упростили порядок технического присоединения к электрическим сетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса, сообщается в Telegram-канале «Россетей».

«Ключевые нововведения: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счета, установка приборов учета сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию», - говорится в сообщении.

Изменения касаются физлиц, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Подать заявку на техприсоединение удобно через обновленный портал-ТП.РФ.