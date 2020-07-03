РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по ряду резонансных происшествий, в том числе по факту получения травмы ребенком в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и доследственной проверки по ряду резонансных происшествий», - говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка мусорным пакетом, выброшенным из окна дома, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ.

Накануне в СМИ активно распространялась информация о том, что в Красногорске дети выбросили из окна дома пакет с мусором, который попал в голову находившейся на улице с родителями четырехлетней девочке.

«Отмечается, что в данном доме и ранее мусор выбрасывался из окна. Травмированный ребенок был доставлен в медицинское учреждение и прооперирован», - добавляется в материале.

На данный момент пострадавшая в результате инцидента 1 июля девочка находится в сознании. В ночь с 1 на 2 июля ребенку успешно провели операцию в Красногорской горбольнице №1.