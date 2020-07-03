РИАМО – 3 июл. Рыжие коты – талисманы «Галамарта» – оказались среди участников исторического голосования по Конституции России в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Символы народной сети «Галамарт» не смогли оказаться в стороне от этого важного для всей страны события. На избирательные участки в городах Московской области рыжие коты явились вместе с Бабой Ягой.

пресс-служба «Галамарт» пресс-служба «Галамарт» 1 из 2

«Выполнив свой гражданский долг, сказочный отряд не торопился уходить. Наоборот – они предусмотрительно захватили с собой шарики с российским триколором, чтобы вручать детям. И не прогадали: многие действительно приходили целыми семьями!» - говорится в сообщении.

Коты фотографировались на память со всеми желающими, рассказывали ребятам шутки и играли в догонялки. И детям и взрослым сказочные персонажи подарили воздушные шарики.