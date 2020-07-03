РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 июл. Детские сады АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи возобновляют полноценную работу, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В социальной инфраструктуре предприятия функционируют три детских сада – ДОУ №№2, 4 и 5 – с общей численностью 405 детей. В настоящее время дошкольные учреждения работают в формате дежурных групп, но уже со следующей недели, согласно постановлению губернатора Московской области, готовы приступить к работе в полноценном режиме.

«Сейчас дежурные группы заводских детских садов посещают 85 ребят. Как социально ответственное предприятие, «Метровагонмаш» предпринимает все необходимые меры для их защиты от распространения коронавирусной инфекции. Каждое дошкольное учреждение оснащено бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, диспенсерами для обработки рук, медицинскими масками и перчатками. Работа садов организована так, чтобы дежурные группы не пересекались между собой», – говорится в сообщении.

В течение дня обслуживающий персонал выполняет влажную уборку, дезинфекционную обработку и проветривание помещений.

«Перед открытием детских садов весь персонал прошел тестирование на коронавирус, результаты тестов отрицательные», – отмечается в материале.

«Метровагонмаш» с 9 апреля возобновил работу в ограниченном режиме. Производственная деятельность на предприятии выполняется в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и региональными нормативно-правовыми документами. За соблюдением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и общей эпидемиологической обстановкой на заводе следит оперативный штаб предприятия.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», - сказал Мурашко в интервью «Интерфаксу».

- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.

- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.

- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов

- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек

- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.

- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19