РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июл. Работы по восстановлению монумента «Слава покорителям космоса» обсудили с инициативной группой жителей поселка Монино в подмосковном Щелкове, сообщается на сайте администрации городского округа.

Заместитель главы администрации Щелкова Сергей Горячев встретился с инициативными жителями поселка по вопросу приведения в порядок монумента «Слава покорителям космоса».

«В ходе обсуждения приняли решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут сотрудники администрации, руководитель территориального отдела, представители Совета ветеранов, депутаты Совета депутатов городского округа, а также жители поселка», - говорится в сообщении.

Первая рабочая встреча состоится на следующей неделе. На ней представят проект и план предстоящих работ. Дополнительно будет рассмотрен вопрос установки художественной подсветки.

По поручению временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Андрея Булгакова работы по восстановлению монумента должны быть завершены ко Дню городского округа Щелково.