РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. В Главном следственном управлении СК России завершили расследование уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца Белянкина, которое произошло в 2019 году в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего, покушении на убийство мужчины и хулиганстве (часть 2 статьи 105 УК РФ, статья 213 УК РФ). В качестве обвиняемых привлечены 9 человек», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июня 2019 года в деревне Путилково горокруга Красногорск обвиняемые совершили хулиганские действия и нападение на гражданина Сергеева и бывшего военнослужащего спецподразделения ГРУ Никиту Белянкина, который вступился за него. В результате Белянкин получил ножевое ранение, от которого скончался.

«В рамках расследования следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. В частности, обвинения в убийстве Белянкина в связи с исполнением им общественного долга и покушении на убийство мужчины из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну», - добавляется в материале.

Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

Выводы следствия основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность указанных лиц, в том числе видеозаписях с места происшествия, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного преступления, заключениях проведенных экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - заключается в сообщении.