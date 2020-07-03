РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. В спорткомплексе подмосковных Котельников в рамках подготовки к новому отопительному сезону успешно провели опрессовку отопительной системы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В спорткомплексе «Котельники» произведена опрессовка отопительной системы, которая соответствует всем критериям надежности теплоснабжения третьей категории, установленным требованиями приказа Минэнерго России 2013 года №103. Это подтверждает готовность учреждения к отопительному сезону 2020-2021 годов», - сказал глава округа Сергей Жигалкин.

Он пояснил, что к отопительному сезону готовят и многоквартирные дома. Жигалкин проверил ход выполнения подготовительных работ.

«Есть небольшие замечания, но в целом результат удовлетворительный, паспорт готовности можно подписывать», - заключил Жигалкин.