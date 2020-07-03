РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Полицейские Подольска задержали 34-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хищении велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летнего местного жителя о хищении велосипеда, находившегося в подъезде дома на улице Февральской. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 34-летнего жителя новой Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.