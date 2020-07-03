РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 июл. В городском округе Мытищи доступна услуга мобильного офиса МФЦ, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Евгений Глинкин.

«На текущий момент явная потребность в услуге пропала, но офис по-прежнему может выезжать в том числе по определенным заявкам. Если считаете, что вам нужно находиться на самоизоляции, но вы хотите получить какую-либо услугу, вы можете обратиться в МФЦ по телефону: 8(800)550-50-30 добавочный 52223. Можно попросить приехать - приедут, окажут услуги и улыбнутся», - сказал Глинкин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что дозвониться стало значительно легче, сошел поток звонков, колл-центр разгрузился.