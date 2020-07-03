РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске разыскивают пропавшего 10 дней назад 78-летнего Анатолия Клочкова, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«В Подольске пропал 78-летний Анатолий Клочков 1942 года рождения. Он вышел из дома 24 июня и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 165 сантиметров, телосложение нормальное, цвет глаз карий, волосы седые. На нем была светлая футболка, темно-серые брюки, черные сандалии, белая кепка.

Нужна помощь добровольцев в поиске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.