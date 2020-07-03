РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Сотрудники следственного отдела по Красногорску поздравили ветераны войны Татьяну Подобедову с годовщиной Великой Победы и вручили ей продуктовый набор и поздравительную открытку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Сотрудники ГСУ СК России по Московской области продолжают оказывать адресную помощь пожилым людям в целях обеспечения комфортных условий проживания. На днях сотрудники следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области навестили Подобедову Татьяну Ивановну - ребенка войны - и поздравили ее с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Во время визита были приняты все необходимые меры предосторожности в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

«Офицеры вручили Подобедовой продуктовый набор и поздравительную открытку», - добавляется в материале.

Подобедова родилась 14 декабря 1933 года в селе Липяги Чернавского района Рязанской области. С первых дней войны трудилась в колхозе имени Куйбышева. В 1941 году на фронт ушли все мужчины, в селе остались женщины, старики и дети. Татьяна Ивановна в 8-летнем возрасте, помимо работы в колхозе, помогала женщинам и старикам, которые организовывали ночную охрану села Липяги, собирали и отсылали посылки фронтовикам.

«Офицеры от имени всех сотрудников Следственного комитета выразили Татьяне Ивановне искренние слова благодарности, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни», - заключается в материале.

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