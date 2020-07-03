РИАМО - 3 июл. Полицейские в Химках задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве на 4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В местную дежурную часть обратилась жительница с заявлением о том, что мужчина путем обмана завладел ее деньгами. Сумма причиненного материального ущерба составила 4 миллиона рублей.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник под предлогом развития совместного бизнес-проекта заключил с потерпевшей договор займа на вышеуказанную сумму, после чего потратил ее денежные средства на личные нужды и перестал выходить на связь», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Химкинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.