РИАМО – 3 июл. Гендиректор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что посетителей кинотеатров в России будут ждать стандартные правила безопасности, включая ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.
Все кинотеатры в России были закрыты с 23 марта из-за распространения коронавируса. Теперь – с 15 июля - им разрешили открываться.
«В наших кинотеатрах сети «Москино», поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улицу после сеанса. Мы будем так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена», – сказала Максимченко в эфире радио Sputnik.
Также посетителям предлагается использовать бесконтактные билеты и оплачивать покупки в кинобаре безналичным способом.
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Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
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