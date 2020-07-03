РИАМО - 3 июл. На единую горячую линию по борьбе с борщевиком в Московской области поступило порядка 1,5 тысяч обращений, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Единая горячая линия по борьбе с борщевиком начала работать в Московской области в середине июня. На сегодняшний день от жителей региона принято около 1,5 тысяч звонков», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, много жалоб от жителей и гостей Московской области поступает об обнаруженных локациях произрастания борщевика (свыше 91% звонков).

«Также жители звонят с целью узнать о датах проведения плановых комплексных мероприятий по его уничтожению в округах проживания, о методах удаления борщевика на своем участке», - добавил Разин.

Сотрудники штаба Минсельхозпрода по борьбе с борщевиком консультируют по этим и другим вопросам, связанным с ядовитым растением, распределяют выезды. Службы немедленно выезжают на места произрастания борщевика для его уничтожения.

Кроме того, к борьбе с ядовитым сорняком привлекаются собственники и арендаторы земельных участков.

Узнать о методах борьбы с борщевиком в Московской области и сообщить о местах его произрастания можно по телефону горячей линии: 8 (495) 128-00-88.