РИАМО - 3 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время руководство страны обсуждает с представителями других государств вопрос открытия границ, но пока никаких решений по этому вопросу не принято, сообщает Федеральное агентство новостей.
При этом Песков отметил, что вопрос открытия границ лучше адресовать в штаб в правительстве страны.
«Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Росавиация продлила запрет на международные авиаперевозки до 31 июля включительно.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
3 ИЮЛЯ
- Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко считает маловероятным возвращение к полноценной жизни в стране до февраля 2021 года.
- Зрителям российских кинотеатров придется носить маски и перчатки, по-прежнему будет обязательным соблюдение социальной дистанции. Также поситителей будут просить использовать бесконтактные способы оплаты.
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Подмосковные кружки и секции возобновят работу 6 июля. Для безопасности обучающихся совместное пребывание в помещениях и на игровых площадках детей из разных секций будет исключено.
- За сутки в России зарегистрировали 6 718 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 298 больных. В Москве - 659.
- В Подмосковье еще 596 человек вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период после коронавируса выздоровели 37 398 пациентов
- Еще 1591 пациент в Москве вылечился после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. За все время после коронавируса выздоровели 154839 человек
- Первые добровольцы, испытывающие вацину от Covid-19, чувствуют себя хорошо. Вакцинацию провели 18 июня в военном клиническом госпитале имени Бурденко.
- В Москве скончались еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3904 человека с Covid-19
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии