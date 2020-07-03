РИАМО – 3 июл. Акушер-гинеколог Стелла Узденова рассказала, что в России в последнеее время отказались от термина «старородящая», вместо этого пишут «первые роды в таком-то возрасте».

Врач отметила, что раньше в России женщины рожали первенца, как правило, до 25 лет, то сейчас возраст сдвинулся с 25 до 35 лет. Между тем, самый подходящий возраст для рождения первого ребенка – от 20 до 35 лет.

«В 20 лет организм к рождению ребенка уже готов, он зрелый, с нужным гормональным фоном. После 35 первые роды могут быть с осложнениями, потому что уже идут различные нарушения, как правило, под воздействием окружающей среды, стрессов, либо присоединяются хронические заболевания. Это не говорит о том, что позже лучше не заводить детей. Дети – это прекрасно, надо стараться в любом возрасте», - сказала Узденова в эфире радио Sputnik.

Также она подчеркнула, что, если первая беременность произошла в зрелом возрасте, то не стоит стремиться обязательно лечь в клинику на раннем сроке. Госпитализация нужна только по определенным показаниям.