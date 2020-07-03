РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июл. В Щелкове приступили к ремонту котельных, в рамках подготовки к отопительному периоду будет проведена ревизия 65 котельных, а также 268 километров теплосетей и 1329 многоквартирных домов, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение, будет выполнен комплекс мероприятий по ремонту, чистке и промывке оборудования. В том числе планируется отремонтировать 139 котлов и 108 теплообменных аппаратов», - говорится в сообщении.

Также будет проведена подготовка насосного оборудования, опрессовка тепловых сетей и проверка узлов учета газа. В планах - капитальный ремонт четырех километров устаревших коммуникаций и замена запорной арматуры.