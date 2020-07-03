РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июл. Примерно 100 выпускников школ Котельников приступили в пятницу к сдаче Единого государственного экзамена, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сегодня (3 июля - ред.) на территории Котельников началась государственная итоговая аттестация. В этом году участие в ЕГЭ примет 91 выпускник 11-х классов и три выпускника прошлых лет, желающие поступать в вузы», - говорится в сообщении.

В первый день экзаменов во всех субъектах Российской Федерации проходят ЕГЭ по географии, информатике и литературе. В Котельниках пункты проведения экзаменов организованы на базе школ №№1 и 3.

Экзамены в этом году проходят в условиях повышенной санитарной безопасности, все работники пунктов проведения экзаменов прошли тестирование на Covid-19.