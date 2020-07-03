РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Четырехлетняя девочка, которая пострадала от падения мусора в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, находится в стабильном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Состояние стабильное, девочка в сознании. Операция прошла успешно», - говорится в сообщении.

Вечером 1 июля от дома №5 по бульвару Космонавтов педиатрической бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, где находилась стеклянная бутылка.

В ночь с 1 на 2 июля в Красногорской городской больнице №1 ребенку была проведена операция.

Следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статья 118 УК РФ).

По данным следствия, предварительно установлено, что трое детей находились на подъездном балконе, и один из мальчиков сбросил пакет с мусором, который стоял на полу.