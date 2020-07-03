РИАМО - 3 июл. Подмосковные энергетики запустили обновленный портал электросетевых услуг, который включает в себе ряд новшеств, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Расширен функционал личного кабинета: упрощенный порядок трансформаторной подстанции мощностью до 150 киловатт в электронной форме, прием заявок и электронное взаимодействие для всех категорий заявителей, электронный документооборот на всех этапах, интернет-оплата услуг, уведомление со стороны заявителя о выполнении техусловий», - говорится в сообщении.

Кроме того, появился личный кабинет гарантирующего поставщика. Также теперь есть возможность восстановления ранее выданных документов о техприсоединении и функция «Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевой организации».

Портал-ТП.рф позволяет подать онлайн-заявку на технологическое присоединение к сетям, рассчитать стоимость услуг с помощью калькулятора, найти точку подключения на интерактивной карте, пошагово отследить все процедуры, направить обращение в сетевую компанию.

Как отметил заместитель генерального директора «Россетей» Алексей Мольский, портал электросетевых услуг – один из важных инструментов масштабной работы «Россетей» по совершенствованию процедур технологического присоединения. С помощью него можно вести работу с заявками потребителей в режиме реального времени и исключить бумажный документооборот.

В 2020 году «Россети» планируют выполнить 312 тысяч договоров на ТП, присоединив в общей сложности 15,1 гигаватт мощности.