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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В июне в Московском регионе начался сезон сбора клубники, выращенной в открытом грунте.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В прошлом году подмосковные хозяйства собрали более 1,2 тысячи тонн ягоды.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин считает, что в 2020 году удастся увеличить показатели.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
С начала сезона сельхозпредприятия собрали около 450 тонн клубники.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Хотя дождливые дни в регионе замедлили темпы сбора ягоды, на итоговый урожай они не повлияли.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Безусловным лидером по сбору клубники в регионе стал ЗАО «Совхоз имени Ленина».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Здесь удалось собрать колоссальный урожай – около 400 тонн клубники.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото сбор клубники в «Совхозе имени Ленина».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Всего в Подмосковье работают восемь крупных производителей клубники в открытом грунте, шесть из которых поставляют ягоду на продажу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото сбор клубники в «Совхозе имени Ленина».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Приобрести собранную клубнику можно в хозяйствах либо на официальных площадках Московского региона, отмеченных фирменной вывеской.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В среднем местная ягода обойдется в 350-400 рублей за килограмм.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото сбор клубники в «Совхозе имени Ленина».
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