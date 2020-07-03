РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и поблагодарил их за заботу о безопасности на дорогах.

«Дорогие сотрудники ГИБДД, с праздником! Спасибо, что заботитесь о нашей безопасности. В последние месяцы ваше внимание к жителям Подмосковья было особенно ценным. Берегите себя!» - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

День ГИБДД отмечают в России ежегодно 3 июля. В стране его ввели с 2009 года, однако неофициально сотрудники ГИБДД уже более 80 лет считают 3 июля своим профессиональным праздником.