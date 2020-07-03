РИАМО – 3 июл. Памятник курьерам появился в Москве в знак благодарности за их работу во время пандемии, сообщает Газета.ru.

Идея установить такой постамент принадлежит лидерам российской онлайн-коммерции. Они напомнили, что именно курьеры обеспечивали во время самоизоляции жителей Москвы всем необходимым.

«Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают», — отметил автор памятника Алексей Гарикович.

Арт-объект выполнен из бетона и металла. Он установлен на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры».

На памятной табличке выгравирована надпись: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной», .

Во время ограничительных мер в Москве работали 60 тысяч курьеров.