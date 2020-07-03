РИАМО – 3 июл. Памятник курьерам появился в Москве в знак благодарности за их работу во время пандемии, сообщает Газета.ru.
Идея установить такой постамент принадлежит лидерам российской онлайн-коммерции. Они напомнили, что именно курьеры обеспечивали во время самоизоляции жителей Москвы всем необходимым.
Арт-объект выполнен из бетона и металла. Он установлен на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры».
На памятной табличке выгравирована надпись: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной», .
Во время ограничительных мер в Москве работали 60 тысяч курьеров.
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