РИАМО - 3 июл. Всего за сутки после начала отключений горячего водоснабжения в Подмосковье интерактивную карту отключений посетили 16 672 пользователя, с начала запуска сайта его посетило 344 327 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетика Московской области.

«Всего с начала запуска сайта «Интерактивная карта плановых отключений» посетили 344 327 пользователей, из них 235 625 - с мобильного устройства, 108 702 - со стационарного компьютера. На полезный ресурс подписались более 2,2 тысячи человек», - говорится в сообщении.

QR-коды со ссылкой на сайт, размещенные на подъездах МКД, также активно используются. Чтобы перейти на сайт карты, нужно просто включить камеру телефона и навести на QR-код. Ссылка высветится автоматически.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Следить за изменениями сможет каждый житель Подмосковья в режиме онлайн.

Интерактивную карту плановых отключений горячей воды разработали в министерстве энергетики Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.