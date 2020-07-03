РИАМО - 3 июл. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти маленькой девочки, ЧП произошло на севере столицы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту гибели ребенка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сказала Иванова.

По данным следствия, 2 июля в квартире молодая женщина купала дочку. Мама вышла из ванной и оставила малышку без присмотра на продолжительное время. Когда она вернулась, то девочка не подавала признаков жизни.

Иванова отметила, что сейчас специалисты начали проводить комплекс следственных действий, а также устанавливать все обстоятельства инцидента. Расследование данного уголовного дела продолжается.