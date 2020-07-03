РИАМО - 3 июл. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти маленькой девочки, ЧП произошло на севере столицы, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, 2 июля в квартире молодая женщина купала дочку. Мама вышла из ванной и оставила малышку без присмотра на продолжительное время. Когда она вернулась, то девочка не подавала признаков жизни.
Иванова отметила, что сейчас специалисты начали проводить комплекс следственных действий, а также устанавливать все обстоятельства инцидента. Расследование данного уголовного дела продолжается.
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