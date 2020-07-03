РИАМО – 3 июл. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении компании Procter&Gamble из-за разницы в качестве капсул для стирки, которые продаются в России и Европе, сообщает Nation News.

Исследования показали, что качество стиральных порошков Persil и Ariel, а еще шоколада марки Lindt, продающихся в России, хуже, чем в Европе.

«ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

Выданное ранее предупреждение от антимонопольной службы о прекращении выпуска продукции разного качества компания в установленный срок не выполнила.