РИАМО - 3 июл. Плановые отключения горячего водоснабжения в целях профилактики и подготовки к осенне-зимнему сезону оборудования котельных стартовали в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В городском округе начались плановые отключения горячего водоснабжения для проведения профилактических работ. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева из-за пандемии Covid-19 сроки отключения были пересмотрены и скорректированы для удобства жителей, находившихся в самоизоляции», – говорится в сообщении.

Ранее в городском округе котельные уходили на профилактику, начиная с середины мая. Глава Реутова Станислав Каторов в ходе выездного совещания проверил, как проходят профилактические и ремонтные работы в котельной БМК-140 по улице Академика Челомея, 6.

«БМК-140 – одна из самых мощных котельных в Реутове, здесь функционируют шесть котлов. Она также оснащена генераторными установками и резервными топливными хозяйствами. В случае отключения электричества или перебоев с поставками газа, котельная продолжит функционировать в штатном режиме. Одновременно с ней отключена котельная №6, но уже 11 июля обе они вернутся в обычный режим работы», – отметил Каторов.

Он напомнил о том, что начиная с 2020 года в Реутове сокращены сроки отключения горячей воды с 14 до 10 дней. Городской округ стал одним из трех муниципалитетов Московской области, в котором произойдут данные изменения.

«Это стало возможным благодаря внедрению в нашем городе системы закольцовки теплоснабжения и созданию команды профессионалов, которые в более короткие сроки проводят обследование, техническое обслуживание и наладку теплоэнергетического оборудования, замену неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления», - добавил Каторов.

Всего в городском округе Реутов функционируют семь котельных.