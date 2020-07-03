РИАМО - 3 июл. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью маленького ребенка на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, мать оставила девочку без присмотра в ванной, вследствие чего она утонула», - говорится в сообщении.

Столичная прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Результаты данной проверки поставили на контроль.