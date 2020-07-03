РИАМО - 3 июл. По итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Московской области за внесение изменений высказались 3 488 197 человек, что составляет 78,96%, следует из данных, опубликованных на сайте Мособлизбиркома.

Против внесения поправок проголосовали 888 794 человека, что составляет 20,12% от количества принявших участие в голосовании.

Участникам голосования в регионе было выдано 4 423 963 бюллетеней, в ящиках для голосования содержались 4 417 633 бюллетеня.

Кроме того, 40 642 бюллетеня признаны недействительными.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло с 25 июня по 1 июля.