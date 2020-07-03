РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Жители Люберец смогут в пятницу на портале «Живу спортом» заняться фитболом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 3 июля, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 14:00 стартует фитбол. В это же время пройдет тренировка по общей физической подготовке для детей», - говорится в сообщении.

В 14:00 и 19:00 состоится тренировка по общей физической подготовке для взрослых, а также в 14:00 и 19:00 - пилатес. В 19:00 пройдет кроссфит.

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться согласно расписанию к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Занятия проходят в трех возрастных категориях: дети, взрослые и пенсионеры старше 55 лет.

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.