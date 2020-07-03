РИАМО - 3 июл. Наиболее сложной задачей всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ стало обеспечение безопасности для его участников, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Самое сложное было все. И просто невероятно прошли этап, чтобы обеспечить всех членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, главное - мы обеспечили средствами индивидуальной защиты всех участников голосования», - сказала Памфилова журналистам.

Она отметила, что серьезным вызовом стала многодневность голосования. Все эти трудности были не зря. Люди приняли участие в голосовании.

«Большое спасибо нашему народу, всем нашим сотрудникам. <...> Я считаю, что мы очень важный шаг сделали, чтобы более свободно, опираясь на мнение людей, отстаивать нашу систему ценностей. <...>Итоги голосования дают и гордость за страну, и уверенность в собственных силах», - заключила Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля.