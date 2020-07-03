В начале второго полугодия 2020 года состоялась индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей России. Рост цен на такие услуги в Москве составил в среднем 3,7 %, а в Подмосковье даже оказался ниже уровня инфляции – всего 2 %. При этом в Московской области на три месяца заморожен рост цен на часть коммунальных услуг. Подробнее о том, сколько жителям Московского региона теперь нужно платить за газ, воду, электричество и капремонт, читайте в материале РИАМО.

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Почему выросли тарифы

В минувшем году тарифы на коммуналку менялись по всей стране дважды: 1 января и 1 июля. В 2020 году была запланирована всего одна индексация – июльская. В план повышение цен внесли еще в декабре, до пандемии коронавируса.

Когда Covid-19 отправил страну на изоляцию, в парламенте и Торгово-промышленной палате заговорили о переносе индексации на следующий год. Однако в итоге, после долгих обсуждений, плановое повышение тарифов оставили в силе. В противном случае, по данным Минстроя, жилищно-коммунальная отрасль могла сильно пострадать из-за выпадающих доходов. А у коммунальщиков не за горами подготовка предприятий к зиме.

Между тем Московская область оказалась в числе нескольких регионов, где рост тарифов с 1 июля частично заморозили. Мораторий на повышение цен коснется горячей воды, газа, обращения с ТБО, содержания и ремонта многоквартирных домов и продлится три месяца.

Стоит отметить, что до конца 2020 года граждане России освобождены от начисления пеней за просрочку коммунальных платежей, также запрещено отключать услуги за неуплату. Такие послабления власти ввели из-за экономической ситуации, возникшей в результате пандемии.

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Сколько составил рост

В среднем рост тарифов ЖКХ по Москве составил 3,7%. Для жителей Подмосковья он еще меньше – всего 2,0%. Примечательно, что эта цифра в два раза меньше уровня, заданного правительством России для региона на 2020 год (4,1%), а также меньше уровня инфляции (3%).

Отметим, что в первом полугодии подмосковные власти не поднимали цены на услуги ЖКХ, а нынешний рост тарифов в Подмосковье стал наименьшим за последние годы. Плата за коммунальные услуги изменилась в среднем на 135 рублей. Такой низкий показатель роста стал возможен благодаря комплексному подходу областных властей к сфере ЖКХ, а также мероприятиям по поддержке граждан в период пандемии.

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Газ и отопление

С 1 июля в Москве газ подорожал примерно на 3%. Точная цифра будет известна позже, после того как ФАС России примет решение об индексации оптовой цены. Напомним, что ранее жители платили 6,83 рубля за кубометр по счетчикам.

В Подмосковье плата за газ пока остается прежней. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по поручению губернатора Андрея Воробьева для поддержки граждан в регионе была введена заморозка тарифов на газ для населения на три месяца.

Тариф на тепло в Москве подрос на 3,3% и составил 2 470 рублей 98 копейки за Гкал по счетчикам. В Подмосковье средний рост тарифов на теплоснабжение составил 1,7%, итого 2 290 рублей за Гкал по счетчикам.

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Электричество

В Москве одноставочный тариф на электричество при газовой плите подрос на 3,5%, одноставочный тариф при электроплите – на 4,7%. Отныне в квартирах с газовыми плитами надо платить 5 руб. 66 коп. за кВт./ч, а в квартирах с электрическими плитами стоимость киловатта обойдется в 4 руб. 87 коп.

В Подмосковье тариф на электроэнергию с июля 2020 года вырос только на 3%, что соответствует уровню инфляции. Одноставочный тариф изменился на 17 копеек и составил 5 рублей 73 копейки за 1 киловатт.

Вода холодная и горячая

Тариф на холодную воду и канализацию в Москве вырос на 4,5% и составил 73 руб. 20 коп. за куб. м, по счетчикам (холодная вода – 42,30 руб., канализация – 30,90 руб.).

Горячая вода подорожала на 3,6%: теперь кубометр по счетчикам обойдется в 205 руб. 15 копеек.

В Подмосковье рост платежей на холодную воду составил 3,7%, на водоотведение – 1,8%. Нормативы на горячее водоснабжение заморожены на три месяца.

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Капремонт

Тарифы на капремонт и содержание жилого помещения остались в Москве на прежнем уровне. Ведь 1 января этого года они уже были проиндексированы 3,7% и 5% соответственно.

В Подмосковье введена заморозка платежей за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов на три месяца.

Мусор

Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье остаются прежними и не вырастут до 1 июля 2021 года благодаря перераспределению затрат, произошедшему из-за полного перехода на новую систему обращения с отходами. За счет раздельного сбора ТКО удалось уменьшить объем захоронения на 1,2 млн. тонн и повысить уровень доли переработанных отходов до 65%.

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Льготы

В Москве полностью сохраняются все действующие льготы на квартплату. В настоящее время право на скидки и субсидии в столице имеют 52 категории жителей.

В Подмосковье также сохраняется скидка в 30% для населения, проживающего в сельской местности, а также для всех, кто пользуется электроплитами. В Московской области более половины населения относится к вышеупомянутым группам.