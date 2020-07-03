РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Подростки проникли на крышу десятиэтажного дома на улице Дмитрия Холодова в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«2 июля в дождливый вечер на крыше многоквартирного десятиэтажного дома №4 на улице Дмитрия Холодова были замечены подростки, руферы, Карлсоны нашего времени, которых со страшной силой тянет на крыши. Подростки, проникнув незаконным путем на скользкую крышу, рисковали не просто здоровьем - жизнью. Сотрудники полиции сработали оперативно, задержали некоторых подростков», - говорится в сообщении.

Управляющая компания попросила родителей уделять больше внимания детям, разъяснить, насколько опасно такое развлечение для жизни.