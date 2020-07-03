РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске 10 июля пройдут публичные слушания по проекту решения горсовета об исполнении бюджета округа за 2019 год, сообщается на сайте администрации округа.

«Публичные слушания по проекту решения горсовета «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2019 год» состоятся 10 июля в 11:30 в концертном зале администрации округа по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4», - говорится в сообщении.

Замечания и предложения по проекту решения принимают до 9 июля по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4, комната №419, с 9:00 до 17:00 по будням, обед с 13:00 до 14:00. С текстом проекта решения можно ознакомиться в печатном издании и на сайте горсовета.