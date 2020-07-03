РИАМО - 3 июл. Члены Центральной избирательной комиссии в ходе заседания в пятницу единогласно приняли постановление о результатах общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Вначале члены ЦИК подписали протоколы голосования по поправкам.

«Сейчас 11 часов 33 минуты. Подписываю сводную таблицу. <...> Поправки о совершенствовании и регулировании Конституции РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными. Прошу поддержать представленный проект постановления», - заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Проект постановления приняли единогласно.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования, а явка составила 67,97%.