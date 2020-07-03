РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

«Всех сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции поздравляю с профессиональным праздником. 3 июля - 84 года со дня основания ГАИ МВД СССР», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в Красногорском отделе ГИБДД трудятся более 100 человек. Каждый день они работают для того, чтобы сохранять жизни и здоровье участников дорожного движения.

«Поздравляю сотрудников Красногорского отдела с профессиональным праздником. Пусть в ваших семьях будет все хорошо, а на дорогах – спокойно. Спасибо за труд», – заключила Хаймурзина.