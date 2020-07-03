РИАМО - 3 июл. Ни одной жалобы, которая бы требовала рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, на голосование по поправкам в Конституцию не поступило, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК, у нас нет ни одной», - сказала Памфилова.

Она отметила, что голосование прошло открыто, свободно, демократично. Все жители страны имели возможность сделать свой выбор.

Поправки в Конституцию России одобрили 77,92% участников всероссийского голосования, явка составила 67,97%.